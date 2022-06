Zaal vol brandweerlieden bij inloopspreekuur gemeente: "Een sluiting gaat levens kosten"

Een stoet van wel tien brandweerauto's rijdt dinsdagavond met loeiende sirenes richting het gemeentehuis in Anna Paulowna. De veiligheidsregio maakte onlangs bekend de brandweerkazerne in Slootdorp te willen sluiten en dat vinden de brandweerlieden een slecht idee. Daarom maakte de postcommandant dinsdagavond gebruik van zijn spreekrecht tijdens het inspreekuur.

Even voor 8 uur 's avonds verzamelen wel 50 brandweerlieden zich bij het gemeentehuis van Anna Paulowna. De raadsleden zien en horen de brandweerwagens al van ver aankomen. Daarmee wil de brandweer een duidelijk statement maken dat er niet zomaar een akkoord gegeven kan worden op de plannen van de Veiligheidsregio.

In de raadszaal is er geen stoel meer leeg. Iedereen luistert aandachtig naar Arjen Bil, postcommandant van de kazerne in Slootdorp. "De mogelijke sluiting van de post is volgens ons gebaseerd op onwaarheden", vertelt Bil. Die keuze is volgens Bil onder andere gebaseerd op een mislukte wervingscampagne voor nieuwe leden en bezuinigen.