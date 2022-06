Postcommandant Slootdorp teleurgesteld: "Van nieuwe kazerne naar ineens dicht"

Tot voor kort was postcommandant Arjen Bil in de veronderstelling dat zijn brandweerpost in Slootdorp een nieuwe kazerne zou krijgen. Maar het tegenovergestelde blijkt het geval: de locatie moet dicht, als het aan de Veiligheidsregio ligt. Hij begrijpt het niet. "Juist met de groei van de industrie, met meer kans op bedrijfsongevallen en ombouw van boerderijen, moet je snel ter plekke kunnen zijn."

De brandweerpost in Slootdorp beschikt over een mini-dompelpompaanhanger, vooral handig voor de waterwinning in agrarisch gebied. Met het verdwijnen van deze brandweerpost gaat het straks langer duren voor de dompelpomp er is. Hij moet immers vanuit een andere locatie komen, Den Helder of Winkel. "Dan ben je gauw twintig of dertig minuten onderweg", zegt Bil, "terwijl je er nu nog met vijf minuten komt met de dompelpomp."

De locatie heeft twaalf brandweerlieden. Ze hadden pas geleden nog een wervingscampagne opgezet, maar die hebben ze gestopt. "We hebben die mensen nu niets te bieden."

Geen rekening

Bil vindt dat de Veiligheidsregio met het sluiten van 'Slootdorp' geen rekening houdt met toekomstige ontwikkelingen. "De industrie groeit in ons gebied, maar er worden ook veel boerderijen omgebouwd tot zorginstellingen. Daarbij heb je grotere kans op bedrijfsongevallen en ook bij branden van boerderijen moet je er snel kunnen zijn."

"Als daarbij ook nog de posten Wieringerwaard en Hippolytushoef in slagkracht worden verminderd, wordt de kans op redding in dit gebied wel erg minimaal", vervolgt Bil. "We gaan dit met de gemeenteraad overleggen en uitleggen."

Een afvaardiging van lokale politieke partij Onafhankelijk Hollands Kroon, die in maart nog met overmacht de grootste partij werd in de gemeente, sprak bijna twee weken geleden nog met de brandweercommandant en enkele vrijwilligers van de blusgroep: