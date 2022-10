Dertien kazernes toch geen 'prullenbakbrandweer', situatie Ursem en Slootdorp nog onzeker

Het reorganisatieplan om een deel van de brandweerposten in Noord-Holland Noord 'af te laten slanken', gaat de prullenbak in. Zo lijkt de ' prullenbakbrandweer ' waar veel brandweervrijwilligers bang voor waren van de baan. Wat er met de posten in Ursem en Slootdorp, die in 2025 hun deuren moeten sluiten, gaat gebeuren, is nog niet duidelijk.

Twee weken geleden had Zijp nog een gesprek met burgemeester Monique Bonsen (Koggenland) en teamcommandant Kees Jong (West-Friesland). Dat werd positief ontvangen. "Ze gaan de toekomstvisie opnieuw bedenken en heruitvinden, maar dan op een andere manier. Er wordt een klankbordgroep in het leven geroepen met 25 vrijwilligers. Een goede zet: met elkaar in plaats van over elkaar."

Zowel door de landelijke Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV), als door de 'getroffen' brandweergroepen is verheugd gereageerd op het nieuws. Zo laat Matthias Zijp, bevelvoerder in Berkhout, weten opgelucht te zijn. "Dit is zeer welkom. De problemen die zij aankaarten, zoals bezettingsproblemen, ervaren wij als ploeg niet zozeer. We kunnen elke dag uitrukken en de basiszorg blijven bieden waar we als brandweer voor staan."

NH Nieuws heeft aan de veiligheidsregio gevraagd waarom ze van gedachten zijn veranderd, maar daar nog geen antwoord op gekregen. Wel is zeker dat alle gesprekken, enquêtes en de ingewonnen informatie worden meegenomen in een nieuw op te stellen toekomstvisie. Die moet in 2023 gepresenteerd worden.

Nu blijkt dat er weinig tot geen draagvlak is, wordt het eerder gepresenterde plan van de tekentafel geveegd. Volgens de veiligheidsregio Noord-Holland Noord was het plan slechts een 'denkrichting' en is zeker nog niet bepaald hoe de brandweer er in de toekomst uit komt te zien.

"We hopen dit bottom-up te realiseren en niet zoals afgelopen zomer: top-down. Nu rest alleen nog de vraag of ze iets met die klankborden gaan doen. Even de vinger aan de pols houden", vult Patrick Nugter, postcommandant in Wervershoof hem aan. Ook hij is opgelucht dat er een streep door het reorganisatieplan gaat. "Hier zijn we heel erg blij mee: onze zorgen worden gehoord."

Toch liggen er volgens Nugter nog veranderingen op de plank. "We willen bijvoorbeeld de opleiding verkorten: van twee naar één jaar. In dat jaar leer je de basiszorg al: brand voorkomen, beperken en bestrijden. Daarna kan je je verder specialiseren in gevaarlijke stoffen en technische hulpverlening. Hiermee verlaag je de drempel, waardoor we groepen in de toekomst open kunnen houden." Ook wordt er gekeken naar veranderende crisistypes. "Neem bijvoorbeeld het asielbeleid. Het neerzetten van veldbedjes in de sporthallen: hoort dat bij de brandweer of veiligheidsregio? Het kan overlap voorkomen."

Sluiting Ursem en Slootdorp?

Toch heerst er bij de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) nog enige onduidelijkheid over de brandweerploegen in Ursem en Slootdorp, die hun deuren in 2025 moeten sluiten. "Wat daarmee gebeurt, is nog niet duidelijk. We gaan hier nog achteraan", aldus voorzitter Marcel Dokter, "maar de eerste berichten zijn positief, we zijn blij met het omslagpunt. We zijn nu in overleg met onze achterban, wat betekent die beslissing dan wel? Dat weten we nog niet."