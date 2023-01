LIVE NH Sport extra met Excelsior - AZ, Heerenveen - Volendam en Den Bosch - Ajax

Een heerlijk avondje bekervoetbal staat er op het menu. NH Sport is er vanavond vanaf half zeven met een extra radio-uitzending waarin we achtereenvolgens live verslag doen van Excelsior - AZ, sc Heerenveen - FC Volendam en FC Den Bosch - Ajax. Welke van de drie Noord-Hollandse eredivisionisten plaatsen zich voor de achtste finales van het KNVB-bekertoernooi?

Bij Excelsior spelen twee AZ-huurlingen. Kenzo Goudmijn is een vaste waarde in het elftal van trainer Marinus Dijkhuizen. Peer Koopmeiners is deze week aan de selectie van de Rotterdammers toegevoegd. Grote vraag is of de thuisploeg het AZ net zo moeilijk kan maken als in de competitie, want in oktober verloren de Alkmaarders met 2-1 .

AZ kan niet over haar nieuwste aanwinst beschikken.De Australische keeper én international Mathew Ryan wacht nog op zijn werkvergunning. Ook Bruno Martins Indi ontbreekt. Daarentegen keren Dani de Wit en Milos Kerkez terug in de selectie. Het duo was afgelopen weekend tegen Vitesse (1-1) geschorst.

Voor AZ en Ajax wordt het het eerste optreden dit seizoen in de beker. Omdat beide clubs Europees voetbal spelen, waren ze in de eerste ronde vrij.

In het bekertoernooi speelden beide teams vier keer tegen elkaar. AZ won drie keer en één wedstrijd (in de groepsfase) eindigde gelijk. In 1996 werd het 2-2. Vanavond gaat de bal om 18.45 uur rollen. Het commentaar krijg je van Erik-Jan Brinkman.

sc Heerenveen - FC Volendam

Vijf kwartier later begint in het Abe Lenstra stadion sc Heerenveen - FC Volendam. Het is het tweede bezoek aan Friesland in vier dagen voor de Volendammers. De trip naar Leeuwarden leverde een fraaie 3-0 zege op. Eerder ging het in de competitie in eigen stadion mis voor Volendam. In de slotfase gaf de ploeg van trainer Wim Jonk een 1-1 gelijkspel uit handen en werd het 1-3.

In de eerste ronde van het bekertoernooi rekende FC Volendam af met de amateurs van Harkemase Boys (1-5). Heerenveen schakelde Hoek uit. Daar hadden de Friezen wel een verlenging voor nodig. Na negentig minuten was het 2-2. In de verlenging werd het alsnog 2-4. Edward Dekker is de verslaggever in Friesland.

FC Den Bosch - Ajax

Het geplaagde Ajax krijgt vanavond vanaf negen uur de kans om het blazoen wat op te poetsen tegen FC Den Bosch. De Brabanders draaien een moeizaam seizoen en staan op de zestiende plaats in de eerste divisie. Ajax heeft inmiddels vier competitiewedstrijden op rij niet meer gewonnen, waardoor de druk op trainer Alfred Schreuder steeds groter wordt.

Tekst gaat verder onder de foto.