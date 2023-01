Op zoek naar speelminuten gaat AZ-middenvelder Peer Koopmeiners op huurbasis naar Excelsior

In Alkmaar loopt het contract van de 22-jarige voetballer door tot 2025. Koopmeiners kwam tot veertien duels in het eerste team van AZ en speelde in totaal 115 wedstrijden voor Jong AZ. In Rotterdam komt Koopmeiners een andere AZ-huurling tegen. Ook Kenzo Goudmijn speelt bij Excelsior.

Al in de zomer had de voetballer contact met Excelsior. Toen koos hij ervoor om voor zijn kansen te gaan bij AZ, maar echt veel minuten maakte hij de eerste seizoenshelft niet. "Gezien het aantal speelminuten in de eerste seizoenshelft wilde ik nu graag alsnog de stap maken naar een andere club. Zo kwam ik weer in contact met Excelsior. Het gevoel was nog steeds heel goed en na wat gesprekken met Niels van Duinen en trainer Marinus Dijkhuizen was ik er snel uit", vertrekt de voetballer op de site van Excelsior.