Peer Koopmeiners na basisdebuut voor AZ: "Een stugge wedstrijd. Al met al wil je meer"

Peer Koopmeiners maakte vanavond zijn basisdebuut voor AZ. De Alkmaarders verloren met 1-0 van FC Twente. "Het was een stugge wedstrijd. Je moet je er dan in knokken. Ik pakte ook een vroege gele kaart. Al met al wil je meer", was het nuchtere commentaar van Koopmeiners na de wedstrijd.

Ondanks de nederlaag was AZ-trainer Pascal Jansen tevreden over het spel van Koopmeiners. "Hij heeft het één uur lang naar behoren gedaan. Jammer dat hij al vroeg geel kreeg, maar Peer is vrij rustig in de bovenkamer. Hij kan terugkijken op een stabiel basisdebuut", aldus Jansen.