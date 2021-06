AZ verlengt contract met Peer Koopmeiners tot 2025

Peer Koopmeiners (21) heeft zijn contract bij AZ verlengd tot de zomer van 2025. De aanvoerder van het beloftenelftal is met ingang van dit seizoen overgeheveld naar de A-selectie.

De jongere broer van Oranje-international Teun Koopmeiners zit al vanaf zijn tiende in de jeugdopleiding van de Alkmaarders. Hij speelde 78 wedstrijden voor Jong AZ. "Vier jaa, dat voelt wel speciaal", zegt Koopmeiners op de website van AZ. "Ik heb al veel ervaring opgedaan in de Keuken Kampioen Divisie. Dat was ook mooi, maar nu wil ik de stap maken naar de eredivisie."