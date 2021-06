Atalanta lijkt de nieuwe club van AZ-aanvoerder Teun Koopmeiners te worden

Niet AS Roma maar Atalanta Bergamo is bezig om AZ-middenvelder Teun Koopmeiners vast te leggen.

Technisch directeur Max Huiberts bevestigt tegenover VI dat de Italiaanse club zich bij AZ heeft gemeld om over een transfer te praten. "Dat wil niet zeggen dat we er al uit zijn", aldus Huiberts. Italiaanse media melden dat de ploeg van Marten de Roon en Hans Hateboer meer dan vijftien miljoen euro zouden willen neertellen. De Alkmaarse club doet daar nooit uitspraken over.

AS Roma

Koopmeiners, momenteel met Oranje bezig aan het EK, vertelde half mei na afloop van de laatste competitiewedstrijd van AZ tegen Heracles Almelo (5-0) toe te zijn aan een stap hogerop. Destijds zei hij dat er gesprekken liepen met AS Roma 'die de goede kant opgaan' .

Het contract van de 23-jarige speler met AZ loopt tot de zomer van 2023. Sinds zijn debuut in het eerste elftal in het seizoen '17/'18 speelde hij 114 competitiewedstrijden voor de Alkmaarse club waarin hij 35 doelpunten maakte.

Debuut Oranje

Op 7 oktober vorig jaar speelde Koopmeiners, bij het debuut van bondscoach Frank de Boer, zijn enige interland. Oranje verloor in de Johan Cruijff Arena de vriendschappelijke ontmoeting tegen Mexico met 1-0. Koopmeiners maakte de negentig minuten vol