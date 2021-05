Koopmeiners en Timber naar het EK; Bizot valt af

Ajax-keeper Maarten Stekelenburg, ex-Ajacied Jasper Cillessen en voormalig AZ-doelman Tim Krul krijgen de voorkeur boven AZ'er Bizot.

Verder zijn Steven Bergwijn, Anwar El Ghazi, Hans Hateboer, Rick Karsdorp, Jeremiah St Juste, Kenny Tete en Tonny Vilhena afgevallen uit de voorselectie.

AZ en Ajax

Dat betekent dat AZ twee spelers in de selectie heeft: Owen Wijndal en Koopmeiners. Namens Ajax zitten er vijf spelers bij Oranje: Daley Blind, Davy Klaassen, Ryan Gravenberch, Timber en Stekelenburg. Voor Timber (19) is het zijn debuut in de selectie.

Een opvallende naam in de definitieve selectie is die van Amsterdammer Quincy Promes. Hij is nog altijd verdachte van een steekpartij. Sinds deze winter speelt de aanvaller bij Spartak Moskou.

EK begint al bijna

Op zondagavond 13 juni speelt het Nederlands elftal de eerste groepswedstrijd tegen Oekraïne. Daarna volgen duels met Oostenrijk en Noord-Macedonië. Alle drie de wedstrijden speelt Oranje in de Johan Cruijff Arena.