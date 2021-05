AZ'ers Wijndal en Koopmeiners dromen van het EK: "Hoop op een basisplek"

"Tuurlijk speelt dat door je hoofd en denk je er veel aan", vertelt Teun Koopmeiners als het gaat om z'n eventuele laatste wedstrijd voor de Alkmaarders. "En dan schieten er wel herinneringen door je hoofd heen."

Basisplek

"Persoonlijk heb ik een goed jaar achter de rug", aldus Owen Wijndal over zijn prestaties van afgelopen seizoen. En daar is weinig aan gelogen. De linksback is toe aan een stap hogerop en lijkt ook zeker te zijn van een basisplek op het EK deze zomer met Oranje. "Het is heel bijzonder om voor het Nederlands Elftal te spelen."

Museumplein

Ook Koopmeiners mag zich maandag in Zeist melden voor het trainingskamp van Oranje. Dat alleen al is een droom die uitkomt voor de AZ-aanvoerder. "Ik weet nog dat ik bij het vorige WK de wedstrijden keek op het Museumplein en nu mag ik het hopelijk zelf meemaken."

Bekijk de video voor het hele gesprek met Koopmeiners en Wijndal.