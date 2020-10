Koopmeiners en Wijndal debuteren met nederlaag bij Oranje

AMSTERDAM - Het Nederlands elftal heeft woensdagavond de oefenwedstrijd tegen Mexico met 1-0 verloren. Bij het debuut van bondscoach Frank de Boer maakten AZ-spelers Teun Koopmeiners (foto) en Owen Wijndal hun eerste minuten in Oranje.

Stengs mocht tegen Mexico een half uur meedoen. Hij verving Feyenoorder Steven Berghuis. Ook Ajacied Quincy Promes viel in. Hij loste Wijndal (foto onder) een kleine tien minuten voor tijd af. Koopmeiners maakte de negentig minuten vol.

Raul Jimenez was de maker van het enige doelpunt. Hij benutte in de 59e minuut een strafschop. De ploeg van Monickendammer De Boer kreeg slechts één echte kans op de gelijkmaker. Luuk de Jong kopte tegen doelman Alfredo Talavare aan, waarna Memphis Depay de lat raakte in de rebound.

Opstelling Oranje: Krul; Hateboer, De Vrij (Veltman/46), Van Dijk (Aké/46), Wijndal (Promes/84); Wijnaldum (De Roon/63), Van de Beek, Koopmeiners; Berghuis (Stengs/63), Memphis, Babel (L. de Jong/63)

Zondag speelt het Nederlands elftal in de Nations League een uitwedstrijd tegen Bosnië Herzegovina.