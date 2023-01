AZ haalt met ervaren Australische goalie geduchte concurrent voor Verhulst in huis

AZ heeft zich dinsdagavond versterkt met Mathew Ryan. De Australische keeper stond afgelopen WK in Qatar nog als aanvoerder onder de doellat bij de Socceroos en komt over van het Deense FC Kopenhagen.

Werkvergunning

De kans is zeer nihil dat Ryan woensdagavond tegen Excelsior al zijn debuut voor AZ maakt. Hij is namelijk nog niet speelgerechtigd, onduidelijk is hoe lang het duurt voordat hij over een werkvergunning beschikt. De Australische keeper is de tweede winterse versterking voor de ploeg van trainer Pascal Jansen. Eerder trokken de Alkmaarders de Amerikaan Djordje Mihailovic al aan.

Woensdag het bekerduel Excelsior - AZ kan je live volgen op NH Radio.