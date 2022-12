AZ-doelman Vindahl op huurbasis naar tweede Bundesliga

Vindahl kwam vorige zomer voor twee miljoen euro over van FC Nordsjælland. De 24-jarige doelman was in zijn eerste seizoen gelijk de eerste keus onder de lat bij de Alkmaarders. In de voorbereiding op het huidige seizoen koos trainer Pascal Jansen echter voor Hobie Verhulst als eerste doelman en moest Vindahl genoegen nemen met een plek op de reservebank.

Het is niet bekend of AZ op zoek gaat naar een vervanger voor Vindahl. Sem Westerveld is de andere keeper binnen de selectie van AZ. Westerveld staat vaak op doel bij Jong AZ, waar ook het keeperstalent Rome-Jayden Owusu-Oduro nog de nodige wedstrijden de kans krijgt.