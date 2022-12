AZ-aanwinst Mihailovic heeft hoog prijskaartje: "Toont vertrouwen"

In augustus verzekerde AZ zich van de diensten van Djordje Mihailovic, maar vandaag stond de zesvoudig Amerikaans international pas op het trainingsveld in Wijdewormer. De Alkmaarders betaalden zes miljoen euro voor de creatieve middenvelder, die zelf niet schrikt van zijn prijskaartje. "Het voelt niet als extra druk."

AZ-aanwinst Mihailovic: "Het toont vertrouwen dat ze mij wilde hebben" - NH Sport

De 24-jarige Amerikaan wilde per se het seizoen afmaken bij zijn vorige club Montreal, omdat hij met die club nog volop meedeed voor de prijzen in de MLS, de hoogste Amerikaanse voetbalcompetitie. "Ik wilde daar afmaken waar we mee begonnen waren. Ik ben achteraf ook blij dat ik ben gebleven. Ik wist dat er een voor mij een tijd zou komen om in Europa te spelen en ik ben blij dat ik nu hier ben", aldus Mihailovic, die in regenachtige omstandigheden zijn eerste training voor de club afwerkte in Wijdewormer.

"Ik wist dat er een voor mij een tijd zou komen om in Europa te spelen" AZ-aanwinst Djordje Mihailovic

Bij AZ moet Mihailovic op het middenveld de concurrentie aangaan met onder andere sterkhouders Jordy Clasie, Tijjani Reijnders en Dani de Wit. "Ik denk dat we allemaal onze specifieke kwaliteiten hebben. Tijjani is een ‘box to box’ speler en Dani is fysiek erg sterk. En ik ben weer erg creatief. Dus ik denk dat we allemaal een eigen rol in het team kunnen hebben." Tekst gaat verder onder de video.

Djordje Mihailovic: "Ik ben iemand die graag kansen creëert" - NH Sport

Intelligentie speler AZ-trainer Pascal Jansen is nu al erg te spreken over de nieuwste aanwinst. "Het is een intelligente speler. Hij past ook goed in de manier van spelen die wij hebben. Communicatief is hij ook erg sterk en hij past zich snel aan. Kortom, alle signalen waar je naar op zoek bent die zijn positief aldus Jansen.

AZ-trainer Pascal Jansen over Djordje Mihailovic - NH Sport