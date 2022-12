AZ'ers Reijnders en Jansen kijken Oranje in alle rust thuis: "Met heerlijk kopje thee"

Ondanks dat het WK voetbal in Qatar nog in volle gang is, trainde AZ dinsdag weer voor het eerst na een periode van vakantie en rust. Uiteraard volgen trainer Pascal Jansen en middenvelder Tijjani Reijnders het toernooi op de voet. "Het is een divers WK, maar erg mooi om te zien", aldus Jansen.

Tijjani Reijnders en Pascal Jansen kijken Nederland-Argentinie thuis voor de buis - NH Sport

Aanstaande vrijdag zal menig Nederlander met veel interesse gaan kijken naar de kwartfinale tegen Argentinië, zij het in de kroeg of thuis op de bank. Reijnders kiest voor het laatste. "Ik ga kijken met mijn vrouw en wat vrienden. Maar de meeste van mijn vrienden zullen in de kroeg gaan kijken. Daar zal ik dan niet bij zijn."

"Als ze Lionel Messi goed weten te bedwingen dan zeg ik 2-1 voor Nederland." AZ-trainer Pascal Jansen

Ook Jansen kiest voor de warmte van zijn eigen huiskamer. "Ik zit op tijd op de bank met een heerlijk kopje thee. Dan ga ik genieten van twee mooie ploegen, met mooie spelers. En uiteraard hoop ik dat Nederland een ronde verder komt", aldus Jansen, die voorspelt dat Nederland doorbekert. "Als ze Lionel Messi goed weten te bedwingen dan zeg ik 2-1 voor Nederland." Tekst gaat verder onder de video.

AZ-trainer Jansen over het WK en over 'provocerende pressing' - NH Nieuws

Vaste patronen Tijjani Reijnders ging ook in op het eventuele voordeel wat AZ heeft ten opzichte van Ajax en PSV, dat de Alkmaarse club minder spelers hoeft af te staan aan landen die deelnemen op het WK. "Dat kan uiteindelijk een voordeel voor ons zijn. Wij kunnen weer met de volledige groep trainen. Bovendien kunnen we nu weer vaste patronen gaan krijgen in het team. Aan de andere kant blijven de spelers die nu op het WK zijn wel in het ritme zitten van veel wedstrijden spelen", aldus Reijnders na de training van AZ.

Tijjani Reijnders: "Het kan een voordeel dat wij weer met ze allen op het veld staan" - NH Sport