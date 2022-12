Oranje heeft volgens Berry Smit weinig te vrezen voor Lionel Messi en Argentinië

Berry Smit, trainer van RKAV Volendam, verwacht veel van het Nederlands elftal tegen Argentinië. "Zij krijgen echt een probleem", zegt de 49-jarige oud-profvoetballer in de radio-uitzending van NH Sport. "De helft van Argentinië is boven de dertig."

De Volendammer heeft genoten van de wedstrijd tegen de Verenigde Staten. Smit zag de wedstrijd 'zoals het hoort' op de Dijk. Oranje won met 3-1, maar kreeg na afloop opnieuw kritiek over het sobere spel. "Ik vind het een beetje jammer. Vooralsnog wordt er constant resultaat gehaald. In de Nations League, voorrondes en begin van het WK. Wat is het probleem?", vraagt Smit zich af.

Resultaat telt

Smit haalt het EK van 2008 aan als voorbeeld. Toen won Oranje in de groepsfase onder bondscoach Marco van Basten van Italië, Frankrijk en Roemenië en vloog het er in de knock-outfase uit tegen Rusland. "Dat is ons al te vaak gebeurd. Nu zitten we in een goede reeks. Van Amerika moesten we winnen en dat deden we. Wat gaat er nou eigenlijk mis?"

De houding van de analisten is vooral dat dit Nederland het tegen toplanden lastig gaat krijgen. "Dat moeten we nog maar zien", zegt Smit, die uitgaat van een goede afloop tegen de Zuid-Amerikanen. "Kijkend naar de selectie van Argentinië. De helft is boven de dertig. Zij verliezen van Saoedi-Arabië en tegen Australië kregen ze in de laatste minuut nog een grote kans tegen."