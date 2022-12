Nederlanders én Amerikanen zien Oranje winnen in Boom Chicago: "We moeten die bal afpakken!"

Zowel Nederlanders als Amerikanen kwamen gistermiddag samen in het Amsterdamse Boom Chicago om hun land te supporten in de achtste finales van het WK. Oranje kwam al snel op voorsprong en dat leidde bij sommige Amerikanen tot frustratie: "We moeten die bal verdomme afpakken!" Uiteindelijk ging bij de Nederlanders het dak eraf toen Oranje met 3-1 won.

In tegenstelling tot de groepsfase was de wedstrijd gistermiddag in de achtste finales van het WK erop of eronder voor de twee teams. "Ik heb oranje schoenen aan, maar ik moedig de Verenigde Staten aan", vertelde een Amerikaan voorafgaand aan de wedstrijd. "Hoewel wie er ook wint, mijn team gaat door naar de kwartfinale."

Nederland kwam al na tien minuten op voorsprong en dat zorgde in de rust voor wat frustratie bij de supporters van de tegenstander. "Ze gaan ons die bal niet geven, we moeten die verdomme afpakken", aldus een Amerikaanse. Toch mocht het niet baten en ging het dak eraf toen Oranje het duel met 3-1 won.