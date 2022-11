Grabbelende Verhulst schuldbewust: "Geen excuses, deze bal móet ik gewoon pakken"

Voor Hobie Verhulst was de wedstrijd tegen RKC Waalwijk er een om snel te vergeten. De AZ-doelman ging in de 3-1 nederlaag opzichtig in de fout bij twee doelpunten van de Waalwijkers. "Als zo'n schot op de training tien keer komt, dan heb ik hem ook tien keer."

Teleurstellend

AZ-trainer Pascal Jansen sprak na afloop van een teleurstellende nederlaag. "Binnen het kwartier komen we op voorsprong en hebben we de controle over de wedstrijd. Eigenlijk is het bijna ongelofelijk dat je hier nog verliest met 3-1", vond Jansen.