Supersub Vangelis Pavlidis bezorgt AZ met late treffer de zege en groepswinst in Europa

AZ heeft in de Conference League de groepswinst gepakt. De Alkmaarders wonnen in een rechtstreeks duel om de groepswinst met 2-1 van Dnipro-1 uit Oekraïne. Vangelis Pavlidis viel in de rust in en maakte vlak voor tijd de winnende voor de ploeg van trainer Pascal Jansen.

De Alkmaarders begonnen in een ongewijzigde opstelling aan de wedstrijd tegen Dnipro-1. AZ domineerde in de beginfase en kwam in de negende minuut op voorsprong via Jens Odgaard. De Deense spits kopte raak uit een voorzet van Jesper Karlsson: 1-0.

Vervolgens kroop Dnipro uit zijn schulp en dwong het meerdere kansen over. Het scheelde weinig of een kopbal van Arem Dovbyk en een afstandsschot van Ruslan Babenko leverden de gelijkmaker op. Sam Beukema had de voorsprong moeten verdubbelen, maar stuitte met een kopbal op de keeper en in de rebound raakte hij de paal. De koploper van Oekraïne kwam vijf minuten voor rust op gelijke hoogte. Dovbyk frommelde een voorzet vanaf de linkerkant binnen en tekende voor de verdiende gelijkmaker.

Na de pauze oogde AZ slapper dan Dnipro, dat zich bij winst zou verzekeren van de groepswinst. De bezoekers kregen de beter kansen. Dnipro werd aantal keren in het zadel geholpen door defensief geschutter bij de Alkmaarders, maar telkens kon de ploeg van trainer Pascal Jansen opgelucht ademhalen.

Supersub Pavlidis

Zowel AZ als Dnipro maakte weinig aanspraak op de overwinning. Halverwege de tweede helft zat de wedstrijd muurvast en leken allebei de ploegen het wel te geloven. Waar het duel als een nachtkaars uit leek te gaan, stond Vangelis Pavlidis vier minuten voor tijd vogelvrij. De Griekse spits kopte AZ uit een voorzet van Yukinari Sugawara weer op voorsprong. Dnipro was nog heel dicht bij de gelijkmaker, maar zag een kopbal eindigen op de paal.

Dankzij de overwinning pakt AZ de groepswinst in de Conference League. Daardoor slaat het één ronde over in de knock-outfase en stroomt het in maart pas weer in bij de laatste zestien op het derde niveau in Europa.

Opstelling AZ: Verhulst; Hatzidiakos, Beukema, Dekker (Pavlidis/46), Kerkez; Clasie (Bazoer/88), Reijnders (P. Koopmeiners/88), D. De Wit; Sugawara, Odgaard (Lahdo/65), Karlsson (Van Brederode/65)