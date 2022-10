Beukema en AZ blijven ondanks rode kaart fier overeind: "Viel best mee"

AZ moest vlak na rust een doelpunt van Henk Veerman incasseren, maar verder kreeg AZ-doelman Hobie Verhulst weinig te doen. "Het was jammer dat hij er na drie minuten in de tweede helft er al in zat. Maar we bleven goed compact staan, liepen niet naar achter en hielden een hoge lijn. Volendam bracht wel een paar ballen in, maar die waren vaak te hard en konden ze weer opnieuw beginnen. Zo hielden we het goed vol", zag een opgetogen Beukema.