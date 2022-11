AZ speelt tegen 'stug' Dnipro-1 om groepswinst : "Ze krijgen weinig goals tegen"

AZ en Dnipro-1 zijn allebei al geplaatst voor de volgende ronde in de Conference League. Toch strijden de twee clubs morgenavond in een rechtstreeks duel om de groepswinst. "We zijn vanaf speelronde één groepshoofd en dat moet ook zo blijven."

Jansen ziet in Dnipro een stugge ploeg. De club gaat aan kop in de competitie. "Wat je ziet is dat ze een heel stabiel niveau blijven behalen. Dat is denk ik ook vanwege de strategie die ze hanteren. Die trekken ze door. Ze krijgen weinig goals tegen en hebben een aantal jongens voorin die echt in de gaten gehouden moeten worden."

In de eerste ontmoeting tussen beide clubs won AZ met 0-1 van de Oekraïners . Vervolgens bleef Dnipro-1 elf wedstrijden op rij ongeslagen. "Wat Dnipro nationaal en internationaal presteert is gewoon knap", zegt AZ-trainer Pascal Jansen op de persconferentie.

AZ heeft aan een gelijkspel genoeg om zich te verzekeren van de groepswinst. Toch zal het volgens Jansen niet zomaar 'de bus parkeren'. "We gaan altijd voor de winst. Dat zal ook morgen het plan zijn. Het is fijn dat we weten dat we overwinteren. Maar als we een ronde verder kunnen instromen moeten we daarvoor gaan. We zijn vanaf speelronde één groepshoofd en dat moet ook zo blijven."

Pavlidis

Bij AZ maakte Vangelis Pavlidis tegen FC Volendam (2-1 winst) voor het eerst in twee maanden weer minuten. De Griekse spits stond aan de kant met een enkelblessure. "Hij is dolgelukkig", zegt Jansen. "Na de wedstrijd heeft hij de volgende dag weer goed getraind. Hij is hartstikke blij er weer bij te zijn. Donderdag zou hij een helft kunnen spelen. We gaan het niet opzoeken wat dat betreft, maar het zou kunnen."

De wedstrijd tussen AZ en Dnipro-1 begint morgenavond om 18.45 uur in Alkmaar.