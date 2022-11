AZ niet eens met schikkingsvoorstel De Wit, middenvelder mist zo kraker tegen PSV

De voetballer uit Bovenkarspel kreeg zondag na veertien minuten een rode kaart na een overtreding op FC Volendam-spits Robert Mühren.

De Wit was na afloop van de 2-1 overwinning op FC Volendam schuldbewust, al vond de middenvelder de overtreding niet zo ernstig dat het meer dan één wedstrijd schorsing op moest leveren. De aanklager denkt daar dus anders over. Mocht deze in het gelijk worden gesteld dan zal De Wit de wedstrijden tegen RKC (06/11) en PSV (12/11) moeten missen.