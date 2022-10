Spectaculaire derby levert drie punten op voor tiental AZ tegen FC Volendam

Het begin van de Noord-Hollandse derby was spectaculair. Al na twee minuten dansde Jens Odgaard door de verdediging van FC Volendam. Hij stifte de bal vervolgens over Filip Stankovic, maar Daryl van Mieghem haalde de bal acrobatisch van de lijn. In de tegenstoot werden de Palingboeren gevaarlijk via Damon Mirani uit een corner. Zijn kopbal werd gered door Hobie Verhulst (oud-doelman van Volendam).

Binnen een kwartier kreeg Dani de Wit een rode kaart. Hij gleed door op Robert Mühren en mocht gaan douchen. Ondanks dat het elftal een tiental werd, kwamen de Alkmaarders op voorsprong via Odgaard uit een voorzet van Yukinari Sugawara: 1-0. Vlak voor de rust verdubbelde Tijjani Reijnders de marge uit een pass van Jesper Karlsson. Even daarvoor had Walid Ould-Chikh nog een grote kans om zeep geholpen.

Bekijk hieronder de goal van Reijnders. Tekst gaat verder onder de tweet