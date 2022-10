Doelpuntenmaker Veerman verbijt zich op de bank: "De trainer weet verdomd goed wat hij aan me heeft"

Henk Veerman was namens FC Volendam de enige doelpuntenmaker in de 2-1 nederlaag tegen provinciegenoot AZ. De boomlange spits maakte vlak na rust de aansluitingstreffer. "Je krijgt eigenlijk één echte voorzet en die vliegt er meteen in", aldus een kritische Veerman.

Veerman, die zijn tweede doelpunt van het seizoen noteerde, maakte aan het begin van de tweede helft zijn opwachting. Jonk geeft in de punt van de aanval steevast de voorkeur aan Robert Mühren, maar Veerman is er heilig van overtuigd dat de twee Volendammers ook prima samen kunnen renderen. "We moeten kansen creëren en we moeten ze afmaken. Dat doen we nu te weinig en dus moet er wat gaan gebeuren", weet Veerman.

Quote "Het is een repeterend verhaal. Die fouten mogen niet gebeuren" FC Volendam-trainer Wim Jonk

Wim Jonk zag zijn ploeg opnieuw dure fouten maken die uiteindelijk tot tegendoelpunten zouden leiden. "Je begint hoopvol aan de wedstrijd. We krijgen een goede kans. Het kan beide kanten op in de openingsfase", analyseert Jonk na het duel. "We krijgen een goal tegen die niet nodig is. We laten het opnieuw liggen en dat kost je elke week weer punten."

