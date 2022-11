Hoofdrol Verhulst bij verrassend verlies AZ op bezoek bij RKC

De 1500e eredivisiewedstrijd is voor AZ uitgelopen op een teleurstelling. In Waalwijk verloren de Alkmaarders verrassend van RKC. Tweemaal ging doelman Hobie Verhulst opzichtig in de fout. Zakaria Bakkali (oud-PSV) was de matchwinner met twee late treffers: 3-1.

Een paar minuten later bleek Verhulst echter de schlemiel. Bel Hassani legde van ver buiten het strafschopgebied aan voor een schot. De bal leek voor het oprapen van doelman Verhulst, maar hij liet de bal klungelig door zijn handen glippen op een nat grasveld: 1-1. Vlak voor rust kwam AZ nog goed weg, nadat de Waalwijkers twee grote kansen misten. Ditmaal was Verhulst wel de spelbreker voor RKC.

Een kleine vijf minuten na dit waarschuwingsschot kwam er een Alkmaars antwoord. Een afgemeten voorzet van rechtsbuiten Yukinari Sugawara viel panklaar voor de voeten van Jesper Karlsson. De Zweed hoefde alleen maar tegen de bal aan te lopen om de eerste goal op het scorebord te zetten. Even later kon Yassin Oukili alleen op Verhulst af, maar de keeper redde knap.

Zonder de geschorste Dani de Wit, maar met Riechedly Bazoer in de basis traden de Alkmaarders in Waalwijk aan tegen RKC. De eerste kans van de wedstrijd was voor de thuisploeg. Illias Bel Hassani werd met een steekpass aan de linkerkant van het strafschopgebied weggestoken. Met zijn linkerbeen schoot de voormalig AZ'er de bal rakelings langs het doel van Verhulst.

Overwicht en kansen voor RKC

In de tweede helft was het RKC dat beter uit de kleedkamer kwam. Bel Hassani was andermaal gevaarlijk namens RKC. Het spel stemde trainer Pascal Janssen allesbehalve tevreden en hij besloot snel in te grijpen. Met Vangelis Pavlidis en Peer Koopmeiners voor Maxim Dekker en Bazoer, volgde een kleine opleving. Pavlidis kwam oog in oog met doelman Etienne Vaessen te staan, maar de Griek wist het hoofd niet koel te houden.

Toch kwamen de Alkmaarders ook na deze wissels niet in hun spel. De thuisploeg maakte in de slotfase de meeste kans op de winst. Bel Hassani had de winnende goal op zijn schoen. Zijn inzet werd ternauwernood geblokt door invaller Mees de Wit. Uiteindelijk dompelde Zakaria Bakkali AZ alsnog in diepe rouw door twee keer te scoren: 3-1.

Door de verrassende nederlaag zakt AZ naar de vijfde plek in de eredivisie. Komende zaterdag is PSV de volgende tegenstander. Dat is de laatste wedstrijd voor de winterstop van de Alkmaarders. De Eindhovenaren hebben door de 2-1 zege bij Ajax de koppositie in de eredivsie van Ajax overgenomen.

Opstelling AZ: Verhulst; Hatzidiakos, Beukema, Dekker (Koopmeinders/55), Kerkez (M. De Wit/74); Bazoer (Pavlidis/55), Clasie, Reijnders; Karlsson, Odgaard, Sugawara