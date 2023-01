Ajax-trainer Schreuder over gelijkspel tegen NEC: "De jongens hebben vandaag alles gegeven"

Alfred Schreuder nam zijn spelers weinig kwalijk na het gelijkspel tegen NEC in Nijmegen. "Ik ben zeer tevreden over de instelling van de jongens, maar over het resultaat ben ik niet tevreden", vertelt Schreuder na afloop van de wedstrijd. De Ajax-trainer staat flink onder druk na de tegenvallende resultaten van de Amsterdammers.

Ajax heeft voor de vierde keer op rij niet gewonnen in de eredivisie en dat betekent dat er steeds meer kritiek komt op de trainer. "Dat zijn allemaal geluiden van buitenaf en daar kan ik niet zoveel mee", zegt Schreuder. "Ik probeer vooral te kijken wat de jongens leveren op het veld en daar ben ik heel tevreden over."

Ondanks dat Schreuder tevreden is, staan de Amsterdammers na vijftien duels in de Eredivisie op 31 punten. Dat is het laagste puntenaantal sinds het seizoen 2013-2014 toen de Amsterdammers de eerste vijftien competitiewedstrijden slechts 28 punten wist te verzamelen.

'Ik ga hem missen'

Na Schreuder schoof aanvoerder Dusan Tadic aan in de perskamer van NEC. Tadic baalt van de gemiste kansen van Ajax. "Normaal gesproken maken we drie of vier goals en dan winnen we gewoon de wedstrijd", aldus de 34-jarige aanvoerder. "We moeten die kansen wel benutten. Jasper Cillessen keepte erg goed, maar wij moeten vaker scoren."

Afgelopen week werd duidelijk dat Daley Blind transfervrij vertrekt naar Bayern München. Samen met Tadic was Blind een van de grondleggers van de successen in het seizoen 2018/2019 in de Champions League. "We zijn 4,5 jaar geleden allebei naar Ajax gekomen en hebben samen een geweldige tijd met goede resultaten beleefd", vertelt Tadic. "Natuurlijk ga ik hem missen", vervolgt hij.

Ajax speelt woensdag voor de beker tegen FC Den Bosch. Daarna volgen competitiewedstrijden tegen FC Twente en Feyenoord.