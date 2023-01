Jonk en Eiting weten met FC Volendam weer wat winnen is: "Dit geeft geloof"

FC Volendam won vandaag de enorm belangrijke eredivisiewedstrijd tegen SC Cambuur met 3-0. Dankzij de overwinning is de ploeg van Wim Jonk niet langer laatste in de stand en begint het goed aan hervatting van de eredivisie. "Er zat van beide kanten veel druk op."

FC Volendam begon aan het duel in een 5-2-3 formatie. De nieuwe spelopvatting van Jonk resulteerde dus gelijk in de volle buit. "Dit geeft geloof. Welk systeem we ook spelen, het gaat erom hoe je het invult. Maar ik moet zeggen dat we het vandaag heel gedisciplineerd hebben gedaan", aldus Jonk.

"Aan de bal toonden we vandaag op de goede momenten het lef om naar voren te voetballen", vervolgt Jonk. "Zo scoor je twee fantastische goals in de openingsfase en misschien hadden we er op het einde nog wel meer kunnen maken."

FC Volendam-aanvoerder Carel Eiting genoot van de discipline binnen de ploeg. "Het is toch heerlijk om hier een interview te geven als je met 3-0 gewonnen hebt. Er was een constante focus, een constante scherpte. Misschien helpen die twee vroege doelpunten dan mee, dat het makkelijker wordt. Er waren absoluut momenten dat we voelden dat het goed zat. We hebben pas één keer gewonnen, maar hier kunnen we zeker hoop uit putten", aldus Eiting na afloop van het duel.

Woensdag komt FC Volendam opnieuw in actie in Friesland. Heerenveen is dan de tegenstander in de tweede ronde van de KNVB-beker. De aftrap is om 20.00 uur. NH Sport doet live verslag van het duel via NH Radio.

Bekijk hieronder de reactie van Carel Eiting na afloop van de wedstrijd.