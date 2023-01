FC Volendam zegeviert in belangrijke degradatiekraker tegen SC Cambuur

FC Volendam is dankzij een overwinning op SC Cambuur niet langer de hekkensluiter van de eredivisie. Mede dankzij een droomstart won de ploeg van Wim Jonk met 3-0 in Leeuwarden.

Bij FC Volendam was er gelijk een basisplaats toebedeeld aan Florent Sanchez Da Silva. De van Olympique Lyon gehuurde Fransman begon op het middenveld naast aanvoerder Carel Eiting in een 5-2-3 opstelling.

De nieuwe spelopvatting van Wim Jonk resulteerde in de openingsfase al gelijk tot het gewenst effect. In de achtste minuut was vleugelverdediger Derry John Murkin ontsnapt aan de defensie van Cambuur en legde de bal goed terug op Bilal Ould-Chikh. De rechtsbuiten van FC Volendam schoot de bal hard en hoog in de touwen voor de openingstreffer.

Op rozen

Nog geen minuut later konden de 310 meegereisde fans van FC Volendam opnieuw juichen. Robert Mühren werd van achteruit diep gestuurd door Xavier Mbuyamba en lobde de bal over Cambuur-doelman João Virginia heen voor de tweede treffer van de middag.

