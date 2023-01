Trainer Wim Jonk hint op speelminuten FC Volendam-aanwinst Florent Sanchez Da Silva

FC Volendam speelt zondag een cruciale wedstrijd. In Leeuwarden wacht de degradatiekraker met SC Cambuur. In voorbereiding op de wedstrijd trainde winteraanwinst Florent Sanchez Da Silva vandaag volledig mee. "Hij is klaar om te spelen, dus waarom zouden we hem niet gebruiken?", aldus trainer Wim Jonk.

Met slechts zes punten is FC Volendam terug te vinden op de laatste plaats in de eredivisie. SC Cambuur staat een plek hoger op de ranglijst en heeft acht punten. Jonk: "Het is voor beide ploegen een enorm belangrijke wedstrijd. Het gaat mij erom dat we ons eigen spel gaan spelen. Er kan van alles gebeuren. Daar moeten we tijdens de wedstrijd op anticiperen."

Henk Veerman weer terug

Daryl van Mieghem ontbrak vandaag op het trainingsveld. Hij zit met griepverschijnselen thuis. Gaetano Oristanio trainde apart van de groep. De middenvelder deed wat loopwerk voor zichzelf, maar lijkt zondag wel mee te gaan naar Leeuwarden. Henk Veerman is terug. De spits ontbrak, vanwege ziekte, in de oefenwedstrijd tegen NAC Breda.

Eerder deze week werd bekend dat de selectie van FC Volendam is versterkt met Florent Sanchez Da Silva. De Fransman (19) komt op huurbasis over van Olympique Lyonnais. De kans is groot dat de middenvelder zondag zijn basisdebuut maakt. "Hij heeft in het veld veel rust en schreeuwt voetbal. Hij zal nog even aanpassingstijd nodig hebben. Hij is hier net een week, maar het is een mooie speler om mee te werken."

FC Volendam en SC Cambuur beginnen zondagmiddag om 14.30 uur aan de degradatiewedstrijd.