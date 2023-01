FC Volendam huurt Franse jeugdinternational van Olympique Lyon

FC Volendam heeft de eerste winteraanwinst gepresenteerd. Florent Sanchez Da Silva komt op huurbasis over van Olympique Lyon. De 19-jarige middenvelder zal tot het einde van het seizoen in het vissersdorp spelen.

“Ik heb voor deze huuroptie gekozen omdat ik speeltijd nodig heb op het hoogste niveau", zegt Sanchez op de website van de club. "FC Volendam past perfect bij wat ik zoek, omdat ze kansen geven aan jonge spelers en aanvallend voetbal spelen. Mijn doelstellingen zijn zoveel mogelijk minuten maken de komende zes maanden en het team helpen om te handhaven in de eredivisie.”

Rust

FC Volendam was nog op zoek naar een middenvelder. Technisch directeur Jasper van Leeuwen is dan ook blij met de aanwinst. “We hebben verschillende types en opties bekeken en afgewogen. We hebben uiteindelijk voor Florent gekozen, vooral omdat we verwachten dat hij een stuk rust kan brengen. Dat is iets waar het ons in de eerste seizoenshelft te vaak aan heeft ontbroken.”