AZ wint oefenduel tegen Atalanta Bergamo na snelle goal van Evjen

Zonder de zieke Djordje Mihailovic heeft AZ het oefenduel in Italië tegen Atalanta Bergamo met 1-0 gewonnen. Al na 29 seconden maakte Hakon Evjen de enige goal van de avond na een slippertje van de thuisploeg.

Na de goal was Atalanta dicht bij een treffer. Zo schoot Rasmus Hojlund op de paal en redde AZ-keeper Hobie Verhulst na een inzet van Ederson. Toch ging AZ met een 1-0 voorsprong de rust in.

Penalty

In de slotfase kreeg AZ een penalty tegen, maar Verhulst pakte de penalty van Duvan Zapata. In Atalanta werd er niet meer gescoord en zo wonnen de Alkmaarders het tweede oefenduel in de winterstop. Vorige week werd er met 3-1 van Valencia gewonnen.

Volgende week zaterdag hervat AZ de eredivisie met een thuiswedstrijd tegen Vitesse

Opstelling AZ: Verhulst; Sugawara, Hatzidiakos, Beukema, De Wit (Kerkez/63); Clasie (Bazoer/63), Reijnders (Koopmeiners/87), Evjen (Dekker/76); Odgaard (De Wit/63), Pavlidis (Barasi/87), Karlsson (Lahdo/87)