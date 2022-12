Debuterende Djordje Mihailovic wint met AZ op trainingskamp van Valencia

AZ startte in de sterkste opstelling. Daarin was voor het eerst plaats voor Djordje Mihailovic. De Amerikaan maakte deze winter de overstap naar AZ. In een zonovergoten Valencia startte de ploeg van trainer Pascal Jansen. Hoewel Sam Beukema een inzet van de doellijn haalde, was het na twaalf minuten AZ dat de voorsprong nam via Jesper Karlsson. Kansen stapelden zich richting de rust op via Jens Odgaard en Vangelis Pavlidis, maar de marge bleef beperkt.

Twee minuten voor rust moest een sterker AZ dan toch de gelijkmaker incasseren. Doelman Hobie Verhulst leek de bal schitterend uit het doel halen, maar de arbitrage besloot dat de bal de lijn had gepasseerd: 1-1. Met Milos Kerkez, Dani de Wit en Riechedly Bazoer binnen de lijnen was het binnen een minuut in de tweede helft al raak. Odgaard werkte af na een fraaie lange bal van Tijjani Reijnders. Halverwege de tweede helft zette Karlsson met zijn tweede van de middag de 3-1 voor AZ op het scorebord. Wat volgde was een karrenvracht aan wissels bij de Alkmaarders

Penaltykiller

Opvallend was dat doelman Rome Owusu-Oduro zijn eerste minuten in het eerste van AZ maakte en dat Hakon Evjen weer minuten maakte. Dat deed de buitenspeler eerder al bij Jong AZ. Owusu-Oduro onderscheidde zich meteen met een puike redding en wist in de blessuretijd zelfs een strafschop te keren. Daardoor won AZ met 3-1 van Valencia op het trainingskamp in Spanje.

Voor de hervatting van de eredivisie zal AZ nog één oefenduel afwerken. Volgende week reizen de Alkmaarders af naar Italië voor een wedstrijd tegen het Atalanta Bergamo van Teun Koopmeiners.

Opstelling AZ: Verhulst (Owusu-Oduro/65), Sugawara (F. De Jong/65), Hatzidiakos (Koopmeiners/65), Beukema (Dekker/65), M. De Wit (Kerkez/46); Clasie (Bazoer/46), Reijnders (Evjen/65), Mihailovic (D. De Wit/65); Odgaard (Lahdo/65), Pavlidis (Barasi/65), Karlsson (Van Brederode/65)