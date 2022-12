Vrieskou zet streep door wedstrijd Jong AZ, Telstar kan vooralsnog wel doorgaan

De wedstrijd die Jong AZ morgenavond in de eerste divisie zou spelen gaat niet door. De KNVB heeft het uitduel met Jong FC Utrecht van het programma gehaald vanwege het winterse weer. De wedstrijd van Telstar tegen MVV komt vooralsnog niet in gevaar.

Vanwege de vorst is het speelveld op Sportcomplex Zoudenbalch door de KNVB afgekeurd. De wedstrijd zou aanvankelijk morgen om 20.00 uur beginnen. Ook de wedstrijd tussen Roda JC en PEC Zwolle zal geen doorgang vinden.

Vooralsnog gaan de andere wedstrijden in de eerste divisie wel door. Telstar speelt morgen thuis tegen MVV om 20.00 uur. Jong Ajax gaat vanavond nog op bezoek bij Jong PSV. Die wedstrijd vindt plaats in het Philips Stadion waar men kan beschikken over veldverwarming.