Martens ziet Jong AZ schutteren tegen TOP Oss: "Door de ondergrens gezakt"

Jong AZ verloor vanavond met 2-1 op bezoek bij TOP Oss. Na mooie overwinningen op Roda JC (2-0) en VVV-Venlo (1-2) staat de ploeg van Maarten Martens weer met beide benen op de grond. Jong AZ was in de tweede helft niet meer in staat om de opgelopen schade na een zeer zwakke eerste helft te repareren. "Dit mag ons niet nog een keer gebeuren."

"De eerste helft was zwaar onder de maat. Daarom verliezen we ook deze partij", weet trainer Maarten Martens van Jong AZ dan ook na afloop. "In de tweede helft doen we het een stuk beter. Op basis van het aantal kansen hadden we hier misschien wel met een resultaat kunnen weggaan. Maar we dwingen het niet af en daarom staan we met lege handen."

Quote "Het was niet alleen een gebrek aan kwaliteit, ook aan mentaliteit" Jong AZ-trainer MAarten Martens

"Vandaag heb ik in de rust geprobeerd de koppies weer dezelfde kant op te krijgen. Het was niet alleen een gebrek aan kwaliteit vandaag, maar ook aan mentaliteit", vervolgt Martens. "Het ontbrak aan samenwerking en positieve energie uitstralen. Dat heb ik ze ook verteld in de rust. Gelukkig ging dat wel een stuk beter in de tweede helft."

Slap begin Aanvoerder Fedde de Jong baalde stevig van de slappe beginfase van Jong AZ. "We moeten heel goed naar onszelf kijken en kijken hoe dat komt. Dit mag zeker niet nog een keer gebeuren", aldus De Jong. "We hadden wel nog het geloof in de rust dat er hier nog wat te halen viel. In de tweede helft creëren we heel veel kansen, maar als je de kansen niet afmaakt dan loop je achter de feiten aan."

