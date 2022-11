Jong AZ en Jong Ajax komen in opportunistische beloftenclash allebei één keer tot scoren

De Noord-Hollandse beloftenclash in de eerste divisie heeft geen winnaar opgeleverd. Jong Ajax domineerde voor rust en drukte dat uit in een verdiende voorsprong. Jong AZ herpakte zich in de tweede helft en had wellicht recht op meer. In Wijdewormer bleven beide ploegen steken op een 1-1 gelijkspel.

De meest opvallende naam op het opstellingenformulier was die van Hakon Evjen. De buitenspeler van het eerste maakte voor het eerst sinds september weer minuten. Hij zag dat het tempo in de openingsfase ongekend hoog lag. Jong Ajax maakte vooral het spel en Jong AZ werd in de achteruit gedwongen. Ondanks dat grote kansen uitbleven, was het een interessant schouwspel dat zich voornamelijk op de helft van de Alkmaarders afspeelde. Pas halverwege kreeg de ploeg van trainer Maarten Martens grip op de Amsterdammers en kwam het zelf aan voetballen toe. Dat leidde tot een heugelijk moment uit een corner, waar Jong Ajax de bal niet weg kreeg en Jong AZ meer mee had kunnen doen.

Rasmussen

De enige kans was een poging van buiten het strafschopgebied van Kian Fitz-Jim. De middenvelder van Jong Ajax schoot de bal echter een meter over het doel van Sem Westerveld. Waar beide ploegen met een gelijkspel de kleedkamer op leken te zoeken, was Christian Rasmussen drie minuten voor de pauze trefzeker. De Ajacied maakte de actie binnendoor en haalde overtuigend uit van buiten de zestien: 0-1. De topscorer van Jong Ajax tekende daarmee voor zijn achtste treffer dit seizoen.

Na rust was de wedstrijd meer open. Een schot van Kian Fitz-Jim was het eerste gevaar en daarna werd Jong AZ een aantal keren gevaarlijk in de omschakeling. De laatste pass was echter telkens net niet op orde, waardoor een schotkans uitbleef. Keeper Tom de Graaff tastte halverwege de tweede helft mis en leek daardoor Jong AZ een cadeau te geven. Soulyman Allouch schoot de bal vervolgens tegen het houtwerk en zag Christian Rasmussen in de counter ook de kans op een treffer laten liggen.

Gouden wissel

Jong AZ overtuigde veel meer en kwam tot een aantal grote kansen. Iman Griffith had de uitgelezen kans op de gelijkmaker. Hij zette de aanval op met een fraaie actie, ging de combinatie aan en schoot vervolgens tegen een uitkomende De Graaff op. Tien minuten voor tijd bracht Martens twee verse krachten binnen de ploeg. Jayden Addai en Finn Stam. Laatstgenoemde wist tijdens zijn eerste balcontact een strafschop te versieren nadat hij werd gevloerd door Donny Warmerdam. Invaller Damienus Reverson schoot de daaropvolgende strafschop koeltjes in de hoek: 1-1.

Opstelling Jong AZ: Westerveld; Van Aken (Stam/80), Goes, Engel (Addai/80), Lathouwers (Pavlidis/88); Buurmeester, F. de Jong, Griffith; Evjen (Schouten/46), Meerdink (Reverson/52), Allouch

Opstelling Jong Ajax: De Graaff; Gooijer, Aertssen, Warmerdam, Hato; Vos (Misehouy/46), Fitz-Jim, Regeer; Hansen, Rasmussen, Hlynsson