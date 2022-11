LIVE NH Sport met Telstar - ADO Den Haag en TOP Oss - Jong AZ

Het dolende ADO Den Haag van trainer Dirk Kuijt is vanavond te gast in Velsen-Zuid. Een nieuwe kans voor Telstar om weer van zich te doen spreken, want dat de ploeg van trainer Mike Snoei de beloofde luis in de pels is van de rijkere clubs moge duidelijk zijn. Je kunt Telstar - ADO Den Haag én TOP Oss - Jong AZ vanaf 19.00 uur live op de radio volgen bij NH Sport.

Deze eeuw troffen beide teams elkaar in competitieverband pas vijf keer op sportpark Schoonenberg. Alleen in 2001 wonnen de Witte Leeuwen. Het werd 3-0 dankzij doelpunten van Michel van Oostrum en Paul de Lange (2x). De vier wedstrijden erna gingen verloren. De laatste editie werd vanwege de coronamaatregelen voor vrijwel lege tribunes gespeeld. Supporters verstoorden de wedstrijd door van buitenaf vuurwerk op het veld te gooien. ADO won die ontmoeting met 2-0.

Met het 1-1 gelijkspel bij NAC Breda van vorige week is Telstar inmiddels acht wedstrijden (competitie + beker) op rij ongeslagen. Een groot contrast met ADO waar het eigenlijk vanaf dag één van de competitie crisis is. De zeventiende plek in de eerste divisie vloekt met de doelstelling om dit seizoen terug te keren naar de eredivisie.

Uiteraard is er vanavond gewoon publiek aanwezig en hopelijk komt het vuurwerk dit keer vanaf het veld. Erik-Jan Brinkman is de verslaggever van dienst.

TOP Oss - Jong AZ

Het dit seizoen sterk opererende Jong AZ komt vanavond ook in actie. Tegenstander is TOP Oss dat op de ranglijst net onder ADO Den Haag staat. De Alkmaarse beloften staan op een fraaie vijfde plek. Afgelopen maandag zette Jong AZ het net iets hoger geplaatste Roda JC met 2-0 aan de kant. Toen waren er basisplaatsen voor onder meer Myron van Brederode en Mayckel Lahdo. De kans dat die vanavond in actie komen is klein, aangezien AZ 1 morgenavond de topper in Eindhoven tegen PSV speelt. Toch laat Jong AZ dit seizoen zien dat het ook zonder spelers uit de A-selectie uitstekend voor de dag komt.

Om 20.00 uur is de aftrap in Oss. Het wedstrijdverlag hoor je van Frank van der Meijden. De derde Noord-Hollandse ploeg, Jong Ajax, komt maandag in actie. FC Den Bosch is dan de tegenstander op De Toekomst.

NH Sport is er vanavond van 19.00 tot 22.00 uur. Presentatie: Robbert van den Heuvel.