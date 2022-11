Doelpunt Allouch levert geen punten op voor Jong AZ tegen TOP Oss

In de basiself van de Alkmaarders waren er twee wijzigingen ten opzichte van de zege op Roda JC. Peer Koopmeiners en Mayckel Lahdo ontbraken in de wedstrijdselectie met het oog op de topper van morgen. Dan speelt AZ tegen PSV. Zij werden vervangen door Lewis Schouten en Iman Griffith. Het begin van de Alkmaarse jonkies was dramatisch, want TOP Oss opende snel de score. Het was Joep van der Sluijs die de 1-0 maakte.

Even later kreeg hij opnieuw een kans, maar deze keer ging het naast. Binnen vijf minuten werd oud-AZ’er Richonell Margaret ook gevaarlijk. Zijn inzet ging in het zijnet. Daarna was het Jong AZ dat het initiatief overnam. Zo kregen Myron van Brederode en Yusuf Barasi grote mogelijkheden. Het waren echter de Ossenaren, die de score verdubbelde. Ditmaal was Thomas Beekman de maker van de goal: 2-0.

