FC Volendam met nieuwe formatie richting 2023, maar geen sprake van 'betonvoetbal'

"Het zegt niet zoveel", reageert Mühren op de 4-1 overwinning op NAC Breda. "We spelen in een nieuw systeem (5-2-3 met opkomende backs red.). Daarin hebben we vandaag een aantal goede dingen laten zien. Daar kunnen we in ieder geval mee vooruit. We spelen nu in deze nieuwe opstelling om niet meer open huis te houden."

Volendam verloor drie keer in de voorbereiding. De nederlaag tegen Sevilla was volgens Mühren geen schande. "Je probeert een aantal nieuwe dingen. Daarin zijn we keihard aan het werk om het erin te slijpen. We zitten nu in de fase dat we punten moeten halen, het maakt niet per se op welke manier."