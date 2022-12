Hattrickheld Robert Mühren helpt FC Volendam aan eerste oefenzege voor hervatting

FC Volendam oefende eerder tegen Ajax (5-4 verlies), Sevilla (7-0 verlies) en Linense (2-0 verlies). Bij de laatste wedstrijd van het jaar ontbrak Henk Veerman met een blessure. De bezoekers uit Breda werden het eerst gevaarlijk via Ezechiel Banzuzi. Filip Stankovic kon zijn inzet keren. Via Robert Mühren kwam Het Nieuwe Oranje echter op 1-0. De spits werkte een voorzet van Daryl van Mieghem tegen de touwen. De thuisploeg ging hierna op zoek naar meer. Zo ging een schot van Joey Antonioli over en schoot Derry John Murkin net naast na een solo.

Na de rust was het een stuk minder spannend qua kansen en doelpunten. Mühren schoot uit kansrijke positie op de paal en ook Gaetano Oristanio was ongelukkig in de afwerking. Mede door de vele wissels, ging het niveau snel omlaag.

Xavier Mbuyamba was de enige veldspeler, die mocht blijven staan en hij bleek belangrijk. De centrale verdediger haalde de bal van de lijn bij een grote kans voor de Brabanders. In de rebound was Stankovic spelbreker voor NAC. Mbuyamba kopte in de slotfase snoeihard raak uit een corner: 4-1.