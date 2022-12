Het sportmoment van Frank van der Meijden: FC Volendam promoveert naar de eredivisie

Maar liefst tien keer promoveerde FC Volendam in zijn rijke voetbalhistorie naar de eredivisie. Geen enkele club in het betaalde voetbal kreeg dit vaker voor elkaar dan de ploeg uit het kleine Noord-Hollandse vissersdorp. In 2022 zou het na dertien seizoenen in de eerste divisie eindelijk weer eens raak zijn. Een zenuwslopende avond in Den Bosch werd het gedroomde slotstuk van een schitterend seizoen voor mij en voor FC Volendam.

FC Volendam viert promotie en commentator Frank van der Meijden - Orange Pictures

Als Horinees en tevens kleinzoon van een voetbalgekke katholieke grootvader ben ik in mijn leven al talloze keren over de N247 gereden richting FC Volendam. Vanaf de Jaap Bond-tribune kijkend naar de haarfijne vrije trappen van Maurice Buys, de snelheid van Reginald Faria of de honger naar doelpunten van mijn persoonlijke favoriet: Houssein Ouhsaine. In het seizoen 2002/2003 promoveert FC Volendam, mede dankzij treffers van Buys en Houssein, naar de eredivisie dankzij een 3-1 overwinning in de play-offs tegen Heracles Almelo. Wat volgt waren de gebruikelijke, maar de toch ook unieke taferelen die horen bij een promotie. Te midden van honderden fans betrad ook ik na afloop van de wedstrijd het veld en vierde ik het feest uitbundig mee. Kampioenschap Het zijn de spaarzame momenten die je als fan van een club zoals FC Volendam moet koesteren. Een promotie of het winnen van een prijs gebeurt immers niet vaak. Gelukkig voor mij en voor FC Volendam is het een aantal jaar later opnieuw raak. In het seizoen 2007/2008 wordt zelf het kampioenschap van de eerste divisie behaald en is promotie wederom een feit. Dit keer is het stadion van ADO Den Haag de plaats van het feest. Tekst gaat verder onder de foto.

Hamit Yildiz, Rowin van Zaanen en Paul Quasten (vlnr) vieren het kampioenschap in 2008 - Pro Shots / Willem Vernes

Bijna veertien jaar na de laatste promotie gaat FC Volendam in het seizoen 2021/2022 volle bak voor het kampioenschap. Topscorer Robert Mühren wordt gehaald, Damon Mirani komt over van Almere City en Daryl van Mieghem moet voor de nodige assists gaan zorgen. Het zijn misschien wel de ontbrekende puzzelstukjes geweest die trainer Wim Jonk nodig had voor de uiteindelijke promotie naar de eredivisie. Na een moeizaam begin van de competitie blijft Volendam liefst 26 wedstrijden op rij ongeslagen. Het Nieuwe Oranje is eind februari lijstaanvoerder en heeft een voorsprong van meer dan tien punten op de nummer drie in de stand. Steeds meer begin ik terug te denken aan de promotiefeesten in 2008 bij ADO Den Haag en in 2003 tegen Heracles. Het kan dit jaar toch niet meer misgaan? Tekst gaat verder onder de foto.

Ibrahim El Kadiri kijkt toe na weer een tegentreffer in de 1-5 oorwassing tegen Excelsior - Orange Pictures

In maart komt er opeens zand in de motor van FC Volendam. Puntenverlies tegen Excelsior, FC Emmen, ADO Den Haag, TOP Oss en Jong PSV zorgt ervoor dat de koppositie verloren gaat en dat plek drie zelfs akelig dicht in de buurt komt. Gelukkig wordt net op tijd de goede vorm weer hervonden en dankzij thuisoverwinningen op De Graafschap en Jong Ajax kan de club én het dorp zich gaan opmaken voor de promotiewedstrijd bij FC Den Bosch. Dag van de waarheid Het is dan inmiddels vrijdag 22 april 2022. Ik heb de afgelopen nacht vrij weinig geslapen, maar besluit toch om in de ochtend een stuk te gaan hardlopen. Al rennend vraag ik mij af of Jonk vanavond weer Josh Flint in de basis zal zetten? Is Derry John Murkin fit genoeg om vanaf het begin te spelen? En staat Gaetano Oristanio of Franco Antonucci op tien?

"Ik daarentegen ga voor de zoveelste keer toch nog maar weer een zenuwplasje plegen" Verslaggever Frank van der Meijden

Uiteindelijk meld ik mij aan het begin van de middag op de redactie en rijd ik met collega Edward Dekker naar Stadion De Vliert; de plek waar het die avond allemaal moet gaan gebeuren. Aangekomen in Den Bosch komen we gelijktijdig aan met de bus van FC Volendam. Snel even kijken of er net zoveel sprake is van spanning bij de selectie als bij mij. Gelukkig lijkt het allemaal mee te vallen. Tekst gaat verder onder de video.

De bus van FC Volendam komt aan bij het stadion van FC Den Bosch - NH Sport

Klokslag acht uur wordt er afgetrapt. Het uitvak, waar ik graag in had gestaan als supporter, is afgeladen vol. Ook op de perstribune is het druk. Zij aan zij zitten Edward en ik klaar voor het radioverslag. Bij de ervaren Edward is er op het eerste gezicht geen spanning van zijn gezicht af te lezen. Ik daarentegen, ga voor de zoveelste keer toch nog maar weer een zenuwplasje plegen. De wedstrijd begint gelukkig voortvarend. Uitgerekend Josh Flint (hij stond dus toch weer in de basis) zet FC Volendam op een 1-0 voorsprong. Als Robert Mühren even later ook nog de tweede maakt, zit ik er een stuk rustiger bij. Een late tegentreffer en het tijdelijke stilleggen van de wedstrijden zorgen ervoor dat de spanning in de chaotische slotfase weer bij mij terugkomt, maar gelukkig houdt FC Volendam stand en wint met 2-1. Tekst gaat verder onder de video.

FC Volendam krijgt het promotieschild en gaat naar de eredivisie! - NH Nieuws

Tijdens het laatste fluitsignaal merk ik dat ik moeilijk mijn emoties kan bedwingen. Op de radio slaat mijn stem over en besef ik mij dat na dertien jaar FC Volendam eindelijk weer terug is in de eredivisie. Van binnen schreeuwt de fan in mij nog veel harder, maar als verslaggever probeer ik mij enigszins professioneel te gedragen. Edward tikt me aan, feliciteert mij nogmaals en zorgt dat we vervolgens overgaan tot de orde van de dag. Snel het veld op voor interviews en de eerste reacties. Net zoals in 2003 sta ik bijna twintig jaar later weer tussen de feestvierende spelers. Dit keer geen Buys, Faria of Houssein, maar een uitzinnige Mirani en een op de schouders gehesen Mühren. Van Mieghem laat het allemaal over zich heen komen en de broertjes Ould-Chikh staan te dansen en te springen van blijdschap. Tekst gaat verder onder de video.

Bilal Ould-Chikh: "We gaan het vieren natuurlijk. Op welke manier? Dat zien we wel!" - NH Nieuws

Inmiddels is het al bijna 23.00 uur en pakken Edward en ik snel onze spullen en gaan terug naar Noord-Holland. Edward achter het stuur en ik snel alle video's monteren op de bijrijdersstoel. Het is dan inmiddels middernacht als we terugkomen op de redactie, maar de avond is nog niet voorbij. Samen met collega's Stef en Milton haasten wij ons richting Volendam om het feest voort te zetten. Feest barst los Op een parkeerterrein naast het stadion is de huldiging in volle gang. De bus arriveert en de selectie wordt groots onthaald. Het bier en de baco's vloeien rijkelijk en de oranje fakkels lijken niet aan te slepen. Terwijl de collega's achter en zelfs op het podium op zoek gaan naar nog meer slachtoffers om te interviewen, trek ik mij even langzaam terug naar de achterzijde van het parkeerterrein. Vanaf een afstandje kijk ik naar de feestvierende spelers en laat ik de dag op mij inwerken. Vol innerlijke vreugde besef ik mij dat dit de dagen zijn waar je het als fan van een kleine club voor doet. Degraderen zal Volendam hoogstwaarschijnlijk snel weer doen, maar laten we hopen dat er niet nog eens veertien jaar op een nieuw feest gewacht moet worden. Frank van der Meijden

De huldiging van de spelers bij terugkomst in Volendam - NH Nieuws