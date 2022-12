Het sportmoment van Edward Dekker: "Daar-is-ie, daar-is-ie....."

DAAR-IS-IE, DAAR-IS-IE....DE GOAL VAN MIRANI.... We schrijven maart van dit jaar en FC Volendam maakt in de allerlaatste seconden in de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag de 1-1. Niet zomaar een gelijkmaker. Achteraf een cruciaal moment op de route richting eredivisie. Ik schreeuw de stem schor op de radio bij NH Sport. Ik ben supporter van de FC.

Maar ben ik dat? Vroeger was het not-done om als sportjournalist eerlijk ervoor uit te komen dat je supporter bent van een bepaalde club. Je zou dan automatisch tegen de ander zijn. Toch weten we al heel lang dat Tom Egbers Heraclied is, terwijl Leo Driessen openlijk koketteert met zijn liefde voor Telstar. Wilfred Genee is voor Cambuur en Jan-Joost van Gangelen heeft een Ajax-hoofd. Ten minste dat bitste Feyenoord-spits Graziano Pelle de presentator jaren geleden toe. Antiek clubrecord Terug naar die avond in Den Haag. FC Volendam had de week ervoor net twee enorme opdoffers gekregen van Excelsior (2-5) en FC Emmen (5-1). De zo vurig gewenste promotie naar de eredivisie wankelt. Opvallend omdat de mannen van trainer Wim Jonk bezig zijn aan een fabelachtig seizoen. Liefst 26 wedstrijden achtereen blijven de Volendammers verstoken van een verliespartij. Een antiek clubrecord sneuvelt. Tekst gaat verder onder de video.

Maar na de piek dreigt de ineenstorting. En precies tegen de concurrenten bovenin de eerste divisie. Excelsior en FC Emmen lieten de Volendammers in het stof bijten en in Den Haag lijkt hetzelfde te gebeuren. Samy Bourard scoort in de 80e minuut 1-0. De Heen en Weer maakt snel water. De tijd dringt en de wanhoop groeit. Tot die laatste bal. In de 95e minuut. De onverzettelijke aanvoerder Damon Mirani voorkomt met zijn kopgoal dat de botter kapseist. Tekst gaat verder onder de tweet.

Het doelpunt zorgt voor een orgie van feestvreugde. Dit is geen gewoon gelijkspel, dit is de reddingsboei die nodig was om niet te verdrinken. Dat besef is er bij iedereen. Al is Mirani na afloop in de kille mixed-zone van ADO Den Haag alweer de rust zelve. Tekst gaat verder onder de video.

Voorzitter Jan Smit zet de beelden met het uitzinnige radiocommentaar de volgende ochtend op zijn Twitter-account. Bijna een half miljoen volgers zien/horen het op hun timeline voorbij komen. De reacties stromen binnen. Overwegend positief. De vergelijking met Jack van Gelder en het commentaar bij de goal van Dennis Bergkamp tegen Argentinië op het WK 1998 wordt gemaakt. Leuk om te lezen, niet meer dan dat. Draaiboek ESPN Het is ESPN ook opgevallen. Bij de volgende wedstrijd van FC Volendam ben ik zelfs in het draaiboek opgenomen: 19:30 Opname shot RTV-NH verslaggever op perstribune (is ie er vandaag weer??). De verslaggever van ESPN komt vervolgens ook nog voor twee vragen met de camera naar de perstribune. Daarna ga ik weer over tot de orde van de dag. Zo goed mogelijk verslag doen van de wedstrijd. Niet schreeuwen om het schreeuwen. Nee, kritisch, objectief en enthousiast als daar aanleiding voor is. Het komt goed met FC Volendam. Op de 35e speeldag is de promotie In Den Bosch een feit. Tekst gaat verder onder de video.

Een geweldig feest in Volendam volgt, inclusief een onvergetelijke boottocht met de selectie van Monnickendam naar de haven van Volendam waar ontelbare mensen met oranje fakkels hun helden verwelkomen. En ook al zit ik daarna in de dubbeldekker achter de Heen en Weer, ook die tocht naar het stadion is minstens zo indrukwekkend. Natuurlijk geniet je op dat soort momenten dat je zo dichtbij mag komen. Een heel seizoen heb ik bijna alle wedstrijden van FC Volendam in het stadion gezien. Heb ik genoten van bijzondere wedstrijden en me geërgerd als het van geen kant liep. Logisch dat je dan meebrult als Mirani zo'n belangrijke goal maakt. Inmiddels zijn we meer dan een half jaar verder en valt er in de eredivisie bar weinig te juichen. De frustratie en ergernis klinkt door in bijna alle interviews na afloop. Met het nu al legendarische gesprek met Henk Veerman als hoogte/dieptepunt. Tekst gaat verder onder de video.

Op de Facebook-pagina van NH Sport gaat de video met honderdduizend views door het dak. De comments stromen ook binnen. Dezelfde 'supporter' kan de microfoon nu in zijn strot geduwd krijgen. "Is een kwal van een vent, een journalist van niks en verdient een poffert....." Als journalist van NH Sport heb ik al vaker gezegd dat ik niet optimistisch ben over de kans dat FC Volendam zich met de huidige selectie handhaaft in de eredivisie. Voor de supporters hoop ik echt dat dat lukt. Edward Dekker

