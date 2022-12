Het sportmoment van Martijn Kramer: de legendarische kampioenswedstrijd die beter was dan de WK-finale

De WK-finale Argentinië - Frankrijk was voor velen de mooiste finale uit de sportgeschiedenis. Maar het was niks vergeleken bij de finale om het landskampioenschap bij de softbalvrouwen. Een wedstrijd waarin een ruime voorsprong verdampt, een clubicoon bij haar afscheid wordt uitgeroepen tot beste speelster en een tropische storm ervoor zorgt dat de strijd moet worden gestaakt. Als verslaggever heb ik nog nooit zo'n opmerkelijk kampioenschap meegemaakt.

Martijn Kramer en de softballers van Olympia Haarlem - Orange Pictures

Zaterdag 15 oktober is de dag waarop het Nederlands kampioenschap beslist zal worden. In de best-of-five serie staat Olympia Haarlem met 2-0 voor. Ik stap de auto in om in Enschede. te zien hoe de Haarlemmers tegen titelconcurrent Tex Town Tigers kampioen gaan worden. Tenminste, dat is mij min of meer verzekerd door de Noord-Hollandse club. "De champagneflessen zijn al ingeslagen", heeft Olympia Haarlem-coach Stanley Doney mij van te voren verteld.

"De champagneflessen zijn al ingeslagen" Olympia Haarlem- coach Stanley Doney

Ik ben geen softbalkenner. Toch kan ik voor mezelf wel een feestelijk beeld schetsen van hoe de titel gevierd zalworden. Met volle tribunes en uitbundige supporters die volop schreeuwen en zingen. Aangekomen in Enschede valt het verwachte strijdtoneel behoorlijk tegen. Grauw weer, lege parkeerplaatsen en slechts een vijftal dronken Tukkers in een (zuip)keet op wielen. Dat moet wel een lange middag gaan worden... Tekst loopt door onder de video.

Olympia Haarlem voor de vijfde keer landskampioen - NH Nieuws

De softbalsters spelen op dezelfde dag twee keer tegen elkaar. Tex Town Tigers wint de eerste ontmoeting en tot mijn verbazing komt er langzaam maar zeker meer publiek naar het sportveld. Als de wedstrijd vanwege vuurwerk heel even moet worden onderbroken, komt er zelfs een beetje onsportieve pit naar boven. Bizarre wending De bizarre wending van de middag komt in de slotfase van de tweede wedstrijd. Een stortvloed aan regen raast over het veld. In minder dan vijftien minuten verandert het gravel in een onbespeelbare modderpoel. Uitstel ligt op de loer, maar dat betekent dat de competitie met een week wordt verlengd. Dan kan er er een streep door al geboekte vakanties van speelsters, trainers en scheidsrechters.

"Dit zie je overbetaalde voetballers van Feyenoord en Ajax niet doen" Supporter van Tex Town Tigers

Terwijl de speelsters het veld, waar ze tot aan hun enkels in de blubber staan, hebben verlaten, beginnen andere aanwezige verslaggevers voorzichtig hun spullen in te pakken. Maar dan, als een donderslag bij heldere hemel komt iedereen toch weer het veld op. Met sponzen, emmers en stofzuigers in de hand zijn ze vastberaden het veld weer enigszins bespeelbaar te maken. De handen gaan uit de mouwen en emmertje voor emmertje wordt het veld vrij van water gemaakt. "Dit zie je overbetaalde voetballers van Feyenoord en Ajax niet doen", zegt een supporter tegen mij. Tekst loopt door onder de foto.

De twee titelconcurrenten maken samen het veld weer bespeelbaar - Martijn Kramer

Het soppen en sponzen gebeurt niet zonder succes. Na acht uur aan de rand van het softbalveld te hebben gestaan, is de tropische storm overleefd. Toch kunnen de Haarlemse feestplannen de prullenbak in. Olympia Haarlem verliest ook de tweede wedstrijd. Op de vraag of coach Doney boos of teleurgesteld is, zegt hij: "Ik ben blij, heel blij dat we voor vandaag op voorsprong stonden anders hadden we al verloren." Heb je dat een voetbaltrainer wel eens horen zeggen na een mislukte kampioenswedstrijd? Tekst loopt door onder de tweet.

Door de dubbele verliespartij verhuist het circus een dag later naar de hoofdstad van Noord-Holland waar de beslissende wedstrijd wordt gespeeld. Fris en herboren trekt Olympia die wedstrijd wél over de streep. Mariëlle Vleugels speelt haar laatste wedstrijd en wordt door de bond, tussen al het feesten door, verkozen tot de beste speelster van de play-offs. Biertje doen in Nieuw-Zeeland Na het kampioenschap zwaait Doney af. In de afgelopen zeven jaar won de Nieuw-Zeelander alles wat er te winnen viel. Voldaan en geëmotioneerd neemt hij afscheid van Olympia Haarlem. Opmerkelijk genoeg bedankt hij mij met tranen in zijn ogen voor het vastleggen van zijn laatste kampioensfeest. De dag nadat de reportage op televisie te zien is, ontvang ik nog appje van hem. Of ik ooit naar Nieuw-Zeeland kom om een biertje te drinken met de beste man. Wat op zaterdag begint als deprimerende en strijdloze middag in Enschede eindigt op zondag in een onvoorspelbare ontknoping. Mooier dan die WK-finale van andehalve week geleden. Met als toetje een potentiële reis naar de andere kant van de wereld. Martijn Kramer