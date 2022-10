Softbalsters Olympia Haarlem geven voordeel in kampioensstrijd in één dag weg

De softbalsters van Olympia Haarlem hebben twee kansen om het landskampioenschap te pakken laten lopen. In Enschede zag het Tex Town Tigers langszij komen in de best-of-five serie om het landskampioenschap. Op Sportpark de Kroedkotten won Tex Town Tigers twee keer van Olympia Haarlem waardoor de stand in de Holland Series nu 2-2 in wedstrijden is.

Olympia Haarlem had in Enschede aan één overwinning genoeg om landskampioen te worden. In de eerste wedstrijd ging echter van alles mis aan de kant van de Haarlemmers. In de eerste inning kwam Tex Town Tigers op voorsprong en na vier innings was de stand 5-2 in het voordeel van de Tukkers. Olympia Haarlem kwam dankzij een sterke vijfde inning op gelijke hoogse, maar een score in de achtste inning besliste het duel in het voordeel van Tex Town Tigers: 5-6.

Herkansing

In het softbal worden twee wedstrijden op een dag gespeeld in de Holland Series. De tweede wedstrijd werd echter in de zesde inning onderbroken vanwege hevige regenval in Enschede. De wedstrijd kon hervat worden en Tex Town Tigers sleepte de 4-2 overwinning uit het vuur.

Olympia Haarlem heeft in Enschede al het voordeel verspeeld, want de stand na vier wedstrijden is nu 2-2. Morgen om 13.00 wordt in Haarlem begonnen aan de beslissende wedstrijd in de Holland Series.