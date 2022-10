Softbalsters Olympia Haarlem pakken titel, mooi afscheid voor vertrekkende Doney

De softbalsters van Olympia Haarlem zijn landskampioen geworden. Het werd nog even spannend, nadat de totale stand gisteren 2-2 was geworden tegen Tex Town Tigers. Op het eigen Sportpark Nol Houtkamp werd het 3-2 voor de Haarlemmers in de beslissingswedstrijd. Daarmee werd de best-of-five serie gewonnen en nam trainer Stanley Doney afscheid met de titel.

Het team van Doney begon niet goed aan de wedstrijd, want de bezoekers uit Enschede namen de leiding. Britt Vonk maakte in derde inning het openingspunt. De Haarlemmers lieten zich niet van de wijs brengen en kwamen in dezelfde slagbeurt alweer op voorsprong.

Brenda Beers en Jesse van Aalst maakten de punten: 2-1. Het was Van Aalst, die de marge in de vijfde inning nog uitbreidde: 3-1. Vonk maakte het nog even spannend door 3-2 te maken, maar de winst en de titel kwamen niet meer in gevaar.

Langszij

De Haarlemse softbalsters waren uitstekend begonnen aan de Holland Series. Bij het begin van de dubbele ontmoeting gisteren was de stand 2-0 voor het team van Stanley Doney. Daardoor was één overwinning voldoende, maar Tex Town Tigers uit Enschede kwam langszij.

Een succesvol seizoen komt hiermee ten einde, want Olympia Haarlem had eerder al de Europa Cup gewonnen.