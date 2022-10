Olympia Haarlem-trainer Doney zwaait af na play-offs: "We moeten nog één keer winnen"

Olympia Haarlem heeft de titelrace bijna beslist. Momenteel staan ze 2-0 voor in the best-of-five serie. De Noord-Hollanders draaiden ook Europees een zeer uitstekend seizoen. Onlangs won het nog de Europa Cup 1 door in de finale het Italiaanse Forli te verslaan. De ploeg van de Nieuw-Zeelandse Doney is dus in bloedvorm. Toch waakt hij voor onderschatting. "Enkele ouders van speelsters en een paar assistenten hebben al flessen champagne ingekocht. Ik vind dat nog te overmoedig."

Vier tegen vier

De coach van de Haarlemmers is dan ook op zijn hoede. "We hebben dit seizoen acht keer tegenover elkaar gestaan. Allebei wonnen we vier wedstrijden. We zijn echt aan elkaar gewaagd. Het gaat vanmiddag een gelijkopgaande strijd worden. Toch heb ik veel vertrouwen. Als wij doen wat we normaal doen, zijn we morgen kampioen."