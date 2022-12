Het sportmoment van Erik-Jan Brinkman: een Messiaanse treffer in het hockey

Vijf keer de bal hooghouden met de hockeystick en vervolgens de bal met veel gevoel in het doel slaan. Kunst met een grote 'K', maar dan op het hockeyveld. De treffer van Jorrit Croon van hockeyclub Bloemendaal ging de wereld over en van dit soort hoogstandjes kan ik als sportverslaggever enorm genieten.

Erik-Jan Brinkman en Jorrit Croon - Orange Pictures

De pirouettes van oud-Ajacied Anthony zijn geliefd en gehaat. Ik behoor absoluut tot de eerste groep. Sport is voor mij entertainment. Compilaties op YouTube van Ronaldinho, Messi en Ødegaard (aanrader) kan ik dan ook ademloos aanschouwen.Sporters die hun vaardigheden op sierlijke en creatieve wijze ten toon stellen en begrijpen dat sportliefhebbers naar het stadion komen of voor de tv zitten om vermaakt te worden. Dit soort 'sportkunstenaars' hebben bij mij snel een streepje voor. Dat geldt sinds 13 november 2022 ook voor Jorrit Croon. De 24-jarige Amsterdammer scoort niet vaak, maar als hij het net weet te vinden dan zijn het bijna altijd beauty's. Tekst loopt door onder de tweet.

Dit deed @Jorritcroon gisteren in het duel met Den Bosch... 😱



Wat een wereldgoal! ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ pic.twitter.com/U9F0MC40tn — hockey.nl (@hockey_nl) November 14, 2022

Bij NH Sport besteden we weinig aandacht aan hockey. Belangrijke reden is dat we niet beschikken over de wedstrijdrechten en dat andere media zoals hockey.nl en Ziggo deze sport de afgelopen jaren omarmd hebben. Maar deze treffer van Jorrit verdient tekst en uitleg vind ik. En daar kan de rest van de redactie zich ook in vinden.

"Ik ben blij dat dit doelpunt wat reuring opleverde" Bloemendaal-speler Jorrit Croon

Trukendoos Na een paar telefoontjes richting Bloemendaal krijg ik het nummer van Jorrit en enthousiast laat hij merken dat hij een reportage over deze treffer wel ziet zitten. Een paar dagen later spreek ik met de vrolijke hockeyer af op het Amstelveld in het centrum van Amsterdam. Daar, op een klein stenen voetbalpleintje, bootst hij z'n magistrale treffer na. Een toevallige voorbijganger gooit de bal een aantal keren aan en op de ongelijke klinkers houdt Jorrit keer op keer de bal vijf keer hoog en slaat 'm telkens keurig in de linkerbovenhoek. Dat de technicus met z'n stick de bal aan een touwtje heeft, bewijst hij even later als hij zijn trukendoos voor de camera open gooit. Tekst loopt door onder de video.

Tekst en uitleg van Jorrit Croon over zijn fenomenale treffer - NH Nieuws

Toch is niet iedereen onder de indruk van circus Croon. Een dronken zwerver (te zien in zijn gele fluorescerende jas na acht seconden in bovenstaande video) zoekt nadrukkelijk de confrontatie met ons op. Blijkbaar niet gediend van camera en hockeystick. Op agressieve en intimiderende wijze verstoort hij herhaaldelijk onze opnames en schreeuwt iets onverstaanbaars. Politie Een antwoord met de bolle kant van de hockeystick zou een snelle en makkelijke oplossing zijn, toch lijkt ons een telefoontje richting de politie een beter idee. Even later spreken twee agenten de dronkaard aan en vertrekt deze met de staart tussen de benen. Daarop kunnen wij onze missie vervolgen. Discussie Wat het doelpunt volgens Jorrit extra bijzonder maakt, zijn de vele discussies naderhand. "Ik ben blij dat dit doelpunt wat reuring opleverde." Veelgehoord commentaar na afloop is 'gevaarlijk spel'. Op het veld kort na de treffer was Jorrit zich daar niet zo bewust van en ook tegenstander Den Bosch protesteerde eigenlijk nauwelijks. Wel barst er een discussie los op de sociale kanalen. "Dat maakt het doelpunt juist extra mooi", aldus Jorrit. "De liefhebber zal dit doelpunt altijd goedkeuren en de criticus vroeg zich af hoe zo'n treffer te verdedigen is." Tekst loopt door onder de video.

Sinds dit fenomenale doelpunt van Jorrit Croon surf ik op YouTube niet alleen meer naar compilaties van Maradona en Zidane, maar ook naar hoogstandjes op het hockeyveld. En al snel vind ik nog een Messiaanse treffer van Jorrit. Check hiervoor bovenstaande video. Dus onthoud zijn naam: Jorrit Croon. Erik-Jan Brinkman