Discussie na unieke hockeygoal van Bloemendaler Jorrit Croon

Vijf keer de bal hooghouden en vervolgens de bal het doel slaan. Iets wat nog nooit eerder is vertoond op het hockeyveld. Toch liet Jorrit Croon zien dat het kan. De hockeyinternational van Bloemendaal scoorde op die manier in de thuiswedstrijd tegen Den Bosch. "Dat komt in je op, dat bedenk je niet van tevoren."

De treffer van Jorrit Croon ging de wereld over en zorgde voor veel discussie of dit wel een geldige manier van scoren is. "Er waren na afloop veel reacties op Twitter, toch was er vrij weinig reactie van de spelers van Den Bosch richting de scheidsrechter."