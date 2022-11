Amsterdamse Felice Albers verovert internationale hockeywereld: "Goud went nooit"

Een paar weken geleden kreeg Felice Albers te horen dat ze de beste hockeyster is van de wereld. Dat zette het leven van de 22-jarige Amsterdamse volledig op z'n kop, want ineens wilde iedereen wat van haar. "Ik ben heel mooi in het nieuws geweest, maar nu wil ik me gewoon weer op het hockey focussen."