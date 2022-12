FC Volendam eindigt 2022 met een wedstrijd voor eigen publiek

In de voorbereiding op de tweede seizoenshelft oefenen FC Volendam en NAC op vrijdag 30 december tegen elkaar. In eerste instantie zou de wedstrijd achter gesloten gespeeld worden, maar Volendam kan de veiligheid inmiddels verzekeren. De toegang blijft echter beperkt tot fans van de thuisclub.

ℹ️ Het is FC Volendam gelukt om de veiligheid in en rondom het stadion te kunnen waarborgen, waardoor FC Volendam - NAC Breda tóch toegankelijk is voor uitsluitend FC Volendam-fans. 📅 30 dec 🕐 13:00 (was 14:00) 🏟️ Kras Stadion 🎟️ Gratis toegang 🆔 Identiteitsbewijs verplicht https://t.co/HxidtzYnWs pic.twitter.com/X4mzREAVNZ

In de voorbereiding op het huidige voetbalseizoen oefenden FC Volendam en NAC Breda in Breda ook al tegen elkaar. De wedstrijd eindigde toen in een doelpuntloos gelijkspel, De wedstrijd tegen NAC is voor Volendam de laatste voetbalactiviteit van het jaar. Daarnaast geldt deze oefenwedstrijd als de afsluiting van de voorbereiding op de tweede seizoenshelft.

Begin december begon de rodelantaarndrager in de eredivisie weer met trainen. Het moest het in de eerste week doen zonder trainer Wim Jonk. De trainer kampte met knieproblemen en verbleef daarvoor in het buitenland. Na de terugkeer van Jonk werd er geoefend tegen Ajax. In een spectaculaire wedstrijd werd er met 5-4 verloren van de Amsterdammers.

Kansloos

Enkele dagen later vloog de Volendamse selectie richting Spanje voor het trainingskamp in Estepona. Onder de Spaanse zon verloren de Volendammers met 7-0 kansloos van Sevilla. Ook de Spaanse derdeklasser Real Balompédica Linense was met 2-0 een maatje te groot.

FC Volendam hervat op zondag 8 januari de competitie met een uitduel tegen concurrent SC Cambuur.