AZ-trainer Pascal Jansen had meer verwacht van zijn ploeg

Bij AZ overheerst vooral een zuur gevoel na het late gelijkspel tegen Vitesse. Vangelis Pavlidis opende in de tweede helft de score, maar door een late goal van Mohamed Sankoh werd het 1-1. Trainer Pascal Jansen: "We hadden ons er meer van voorgesteld. Zeker als je kijkt naar onze voorbereiding, was daar alle reden toe."

Pascal Jansen over het zure gevoel na het gelijkspel tegen Vitesse - NH Sport / Milton Pus

"De praktijk is dat we een matige wedstrijd hebben gespeeld, die we hadden moeten winnen", stelt trainer Pascal Jansen na afloop. "Vitesse hield de ruimtes klein en wilde vanuit de counter toeslaan. We bleven geduldig, maar verspeelden alsnog de punten." Een zure nasmaak. Zo omschreef Tijjani Reijnders het gevoel na het gelijkspel tegen Vitesse. 's Middags werd zijn contractverlenging bekendgemaakt tot 2027. Door de 1-1 overheerst de teleurstelling. "Ik had hier graag met drie punten naar huis gegaan. Helaas niet in geslaagd. Na die 1-0 hadden we dat sowieso moeten vasthouden. Dit zijn wel dure punten." Tekst gaat verder onder de video

AZ verspeelde 'dure punten' tegen Vitesse vond Reijnders - NH Sport / Milton Pus

Aanwinst Djordje Mihailovic maakte zijn eerste minuten en Jansen zag nervositeit bij de debutant. "Hij maakte op ons een prima indruk en verdiende het om te starten. Je ziet wel dat een wedstrijd wel iets anders met zich meebrengt. Hij heeft zijn kwaliteiten niet helemaal kunnen laten zien, maar dat kan ook met spanning te maken hebben." Tekst gaat verder onder de video

Pascal Jansen over Mihailovic en het keepersprobleem bij AZ - NH Sport / Milton Pus

Reijnders zit op zijn plek bij AZ en beleeft deze jaargang zijn doorbraak in het eerste. "Vorig seizoen viel ik wel vaak in. Nu speel ik altijd vanaf het begin. Dit is wel mijn beste seizoen tot nu toe. Aan mij is het om ook in de tweede seizoenshelft zo door te gaan."

Tijjani Reijnders tekende vanmiddag tot medio 2027 bij AZ - NH Sport / Milton Pus